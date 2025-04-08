Загруженность дорог Подмосковья утром 8 апреля составила четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 8 апреля загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. Всего было зафиксировано более 842 тысяч транспортных средств, что на 4,2% меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наиболее сильные
затруднения движения наблюдались на Щёлковском, Каширском, Минском, Рублёво-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Министерство транспорта Московской области рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными из-за снега и возможной гололедицы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров. Читайте также:
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Дайана Хусинова