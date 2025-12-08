С подольскими студентами провели занятие по киберугрозам
Занятие, посвящённое безопасности в соцсетях, провел со студентами подольского подразделения колледжа «Московия» представитель ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребятам рассказали о киберпреступности, о вовлечении в преступную деятельность через соцсети, о распространении запрещённых веществ через скрытые аналы и о методах социальной инженерии.
«Часть лекции была посвящена методам защиты от киберпреступлений. В частности, слушателям объяснили, как отличить мошеннические звонки и как правильно вести себя, если позвонил злоумышленник», — говорится в сообщении.Кроме того, студентам напомнили про работающую в Московской области систему «Безопасный регион» с системой распознавания лиц.