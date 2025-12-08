Достижения.рф

С подольскими студентами провели занятие по киберугрозам

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Занятие, посвящённое безопасности в соцсетях, провел со студентами подольского подразделения колледжа «Московия» представитель ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Ребятам рассказали о киберпреступности, о вовлечении в преступную деятельность через соцсети, о распространении запрещённых веществ через скрытые аналы и о методах социальной инженерии.

«Часть лекции была посвящена методам защиты от киберпреступлений. В частности, слушателям объяснили, как отличить мошеннические звонки и как правильно вести себя, если позвонил злоумышленник», — говорится в сообщении.
Кроме того, студентам напомнили про работающую в Московской области систему «Безопасный регион» с системой распознавания лиц.
Лев Каштанов

