С подольскими студентами провели занятие по киберугрозам

08 декабря 2025, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Занятие, посвящённое безопасности в соцсетях, провел со студентами подольского подразделения колледжа «Московия» представитель ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребятам рассказали о киберпреступности, о вовлечении в преступную деятельность через соцсети, о распространении запрещённых веществ через скрытые аналы и о методах социальной инженерии.





«Часть лекции была посвящена методам защиты от киберпреступлений. В частности, слушателям объяснили, как отличить мошеннические звонки и как правильно вести себя, если позвонил злоумышленник», — говорится в сообщении.