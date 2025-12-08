В МВД рассказали об опасности взлома аккаунта на «Госуслугах»
Мошеннические схемы, связанные с порталом «Госуслуги», становятся все более изощренными. Злоумышленники продолжают находить способы для получения доступа к личным аккаунтам пользователей, что может привести к серьезным последствиям. Об этом пишет ТАСС.
С помощью взломанных учетных записей аферисты оформляют кредиты, микрозаймы и даже получают электронные SIM-карты, которые используют для дальнейших махинаций. Получив доступ к информации, такой как адрес, СНИЛС и данные паспорта, они могут совершать финансовые преступления.
Одним из наиболее опасных последствий взлома является возможность оформления налоговых вычетов. Мошенники могут зайти в личный кабинет на сайте ФНС, указать свои банковские реквизиты и получить средства на чужое имя.
Сотрудники МВД РФ призывают граждан быть особенно внимательными. Никогда не сообщайте коды из СМС или приложений, даже если вам звонят с просьбой подтвердить информацию о взломе. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не раскрывайте свои персональные данные.
Читайте также: