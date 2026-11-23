С портящих подмосковные остановки вандалов взыскали более 200 тысяч рублей
210 тысяч рублей заплатили вандалы за нанесение ущерба остановкам общественного транспорта в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.
Вычислять виновных помогают записи видеокамер системы «Безопасный регион».
«Разбитая остановка — это прямая угроза безопасности пассажиров, неуважение к жителям своего округа и удар по бюджету. Камеры «Безопасного региона» следят за обстановкой в каждом муниципалитете. Если у кого-то возникло желание выплеснуть агрессию на остановку, напоминаем: вас найдут, вы понесете уголовную ответственность и будете платить за ремонт из собственного кармана», — предупредил заместитель руководителя ГУРБ Московской области Дмитрий Алексеев.Он также призвал жителей проявлять сознательность и сообщать в полицию о замеченных случаях порчи общественного имущества.