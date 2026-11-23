23 ноября 2026, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Женщину с полуторогодовалым ребёнком, оказавшихся запертыми в собственной квартире из-за сломавшегося замка, освободили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в Егорьевске. В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина. Она рассказала, что собиралась пойти с ребёнком на прогулку, но замок входной двери заклинило.





«Спасатели оперативно прибыли по вызову и в присутствии полиции вскрыли дверь при помощи специального инструмента», — говорится в сообщении.