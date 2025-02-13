С продуктовой базы в Подмосковье украли сейф с 12 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Сейф, в котором лежало около 12 млн рублей, похитила банда с продуктовой базы в Ленинском округе, участников преступления задержала полиция при силовой поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, ночью злоумышленники арматурными ножницами вырезали часть металлической стены склада на продуктовой базе. Проникнув внутрь, они гвоздодёром отжали окно в помещении офиса и забрали из кассы сейф с деньгами», — говорится в сообщении.В ходе расследования удалось установить личности злоумышленников: оказалось, что это четверо мужчин в возрасте от 37 до 45 лет из Москвы, Подмосковья и Волгоградской области. Всех четверых задержали по местам их проживания. В ходе обысков полицейские обнаружили одежду, в которой злоумышленники совершали преступление, мобильные телефоны и 600 тысяч рублей.
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