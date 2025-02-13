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В США учительница забеременела от мальчика, который просил не сажать ее в тюрьму

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В США юноша просил не сажать в тюрьму учительницу, которая от него забеременела. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент случился в штате Нью-Джерси. Как оказалось, шесть лет назад 28-летняя учительница Лора Кэрон забеременела от 13-летнего школьника. Тот оставался у нее на ночь, так как родители подростка доверяли девушке.

Пара держала секрет о рождении ребенка, пока в декабре 2024 года отец несовершеннолетнего не увидел фотографию дочери Кэрон, которая очень сильно была похожа на его сына. После этого родитель сразу обратился в полицию.



Сейчас потерпевшему 19 лет и он всеми силами заступается за возлюбленную. Он просит избавить ее от обвинений и говорит, что сам был инициатором отношений. Во всем же юноша винит своего отца. На данный момент подозреваемая ожидает суда. Был сделан тест ДНК на предполагаемое отцовство, результат которого будет известен через несколько месяцев.

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Во французском Гренобле после взрыва гранаты в баре пострадали 12 человек
13 февраля 2025, 02:50

Фото: iStock/ovbelov

Во французском Гренобле в результате взрыва в баре-ресторане Aksehir пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici.
«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате <...> пострадали двенадцать человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв имеет криминальный характер. Неизвестный забежал в заведение и бросил гранату. Среди пострадавших есть один в критическом состоянии. О мотивах преступления пока неизвестно. Информации о задержании подозреваемых нет.

Само заведение также получило серьезные повреждение. В частности в баре выбиты все окна.

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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за сутки
13 февраля 2025, 02:14

Фото: iStock/avdyachenko

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 за 12 февраля передала в эфир 25 загадочных сообщений. Об этом рассказали в telegram-канале «УВБ-76 логи».
Первое сообщение радиостанции прозвучало в эфире в 9:09 по московскому времени. Тогда аудитория услышала слово «синопсис», а уже в 9:19 — «нарта». Далее в 10:40 на волнах радиостанции прозвучало слово «бульвар». В следующие 16 минут в эфире были слова «плагиат», «одоферт» и «микропора».

Потом в период с 11:36 по 16:17 слушатели радиостанции могли разобрать слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Стоит отметить, что в 16:25 и 16:36 было передано сразу несколько слов. В первом случае это были «ворсобаян» и «морфожанр», а во втором «волкокран», «премистый» и «пискливость».

Далее в 16:41 прозвучало слово «реянье». Уже через три минуты в эфир передали слова «спидократ» и «утка». Конечным оказалось слово «брахмапутра», которое прозвучало в 17:15.

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Два человека погибли в смертельном ДТП в Челябинской области
12 февраля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/conejota

Жизни двоих человек унесло смертельное ДТП в Челябинской области с участием автобуса и легковушки. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Предварительно, водитель рейсового автобуса вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Matiz.

«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, несовершеннолетние пассажиры автомобиля Daewoo Matiz, девочка 10 лет и мальчик 2 лет, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

На месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали племянника российской знаменитости.

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В Воронеже скончалась девушка, которая подожгла два кафе по указке мошенников
12 февраля 2025, 19:11

Фото: iStock/sudok1

В Воронеже скончалась София Белявцева, которая подожгла два кафе по указке мошенников, пишет Baza.
Напомним, утром 29 января 20-летняя девушка зашла в кафе Buntaro на Плехановской улице Воронежа, облила мебель зажигательной смесью и подожгла. В этот момент в помещении находилась одна посетительница и сотрудница кафе. Все трое попали в больницу с ожогами, но больше всех пострадала виновница пожара. У нее диагностировали ожоги 90% тела. У сотрудницы кофейни – 40% ожогов тела, а у посетительницы – 20.

При расследовании инцидента следователи выяснили, что совершить поджог девушке указали некие люди. Позже стало известно, что за день до этого, девушка подожгла заведение той же сети в парке «Алые Паруса».

14 дней врачи боролись за жизнь Белявцевой, однако 12 февраля она скончалась в больнице. Другие пострадавшие девушки находятся под наблюдением врачей.

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Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
Mash: Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
12 февраля 2025, 19:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

33-летний российский турист скатился с водной горки и умер во время экскурсии в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Андрей из Иркутской области приехал в Таиланд и взял экскурсию на остров Ко Сак за 1000 батов (примерно три тысячи рублей). В стоимость экскурсии входил безлимитный алкоголь, шведский стол, а также водная горка, которая находится прямо на корабле.

Россиянин скатился с аквагорки, ударился о воду и получил серьезную травму спины. По словам очевидцев, когда мужчина вернулся на борт, то пожаловался на сильную боль в спине. Вскоре турист рухнул на палубу без сознания.

В больнице Андрей скончался. По данным тайской полиции, причина трагедии — лишний вес Андрея (больше 150 кг).

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