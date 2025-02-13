В США учительница забеременела от мальчика, который просил не сажать ее в тюрьму

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В США юноша просил не сажать в тюрьму учительницу, которая от него забеременела. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент случился в штате Нью-Джерси. Как оказалось, шесть лет назад 28-летняя учительница Лора Кэрон забеременела от 13-летнего школьника. Тот оставался у нее на ночь, так как родители подростка доверяли девушке.
Пара держала секрет о рождении ребенка, пока в декабре 2024 года отец несовершеннолетнего не увидел фотографию дочери Кэрон, которая очень сильно была похожа на его сына. После этого родитель сразу обратился в полицию.
Сейчас потерпевшему 19 лет и он всеми силами заступается за возлюбленную. Он просит избавить ее от обвинений и говорит, что сам был инициатором отношений. Во всем же юноша винит своего отца. На данный момент подозреваемая ожидает суда. Был сделан тест ДНК на предполагаемое отцовство, результат которого будет известен через несколько месяцев.
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Пара держала секрет о рождении ребенка, пока в декабре 2024 года отец несовершеннолетнего не увидел фотографию дочери Кэрон, которая очень сильно была похожа на его сына. После этого родитель сразу обратился в полицию.
Сейчас потерпевшему 19 лет и он всеми силами заступается за возлюбленную. Он просит избавить ее от обвинений и говорит, что сам был инициатором отношений. Во всем же юноша винит своего отца. На данный момент подозреваемая ожидает суда. Был сделан тест ДНК на предполагаемое отцовство, результат которого будет известен через несколько месяцев.
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Иван Мусатов