Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Трое юношей задержаны в Москве по подозрению в убийстве

Трое юношей задержаны в Москве по подозрению в убийстве

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Москве полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в убийстве 18-летнего жителя столицы. Инцидент произошел в арендованной квартире на улице Академика Челомея. Об этом пишет Telegram-канал «‎МВД МЕДИА».
По предварительным данным, один из задержанных познакомился с потерпевшим через интернет и пригласил его на встречу. В ходе распития алкогольных напитков злоумышленники попытались ограбить юношу, однако, осознав, что он не теряет бдительность, перешли к насилию. Они удерживали и душили жертву, пока он не потерял сознание.

После этого преступники похитили у молодого человека мобильный телефон, наушники, паспорт и банковские карты, с которых впоследствии сняли более 30 тысяч рублей. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии в результате сдавления шеи.



Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. В настоящее время они являются фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Читайте также:

В России предложили ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

С 1 марта в РФ изменятся правила регистрации земельных участков

«‎Кот громко мяукал»‎: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра
#убийство
#преступники
#ук
#происшествия
#сотрудники
#расследование
#рф
В России предложили ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю
13 февраля 2025, 08:18

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Российские спасательные ведомства сталкиваются с растущими расходами на спасение рыбаков, оказавшихся в опасных ситуациях на дрейфующих льдинах. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Курдесов, руководитель движения «За безопасность».
Его комментарий прозвучал на фоне недавнего инцидента в Охотском море, где сотрудники МЧС были вынуждены привлечь 17 единиц специальной техники для эвакуации более ста рыбаков.

На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине
На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине

Курдесов подчеркнул необходимость введения мер по регулированию зимней рыбалки, включая возможную лицензизацию.

«Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — отметил он.

Эксперт также указал на наличие форс-мажорных обстоятельств, когда рыбаков не предупреждают об опасности. Однако в случаях, когда предупреждения были даны, Курдесов предложил компенсировать затраты на эвакуацию в пятикратном размере.

«Это всё стоит огромных денег. Мало того что деньги, но ещё и сами спасатели подвергают свою жизнь опасности. Это же целая операция: поднимаются вертолёты, могут быть сложные метеоусловия, спасатели спускаются на тросах», — подытожил Курдесов.

Таким образом, ситуация с зимней рыбалкой требует внимания со стороны властей для обеспечения безопасности как рыбаков, так и спасателей.

Читайте также:

С 1 марта в РФ изменятся правила регистрации земельных участков

«‎Кот громко мяукал»‎: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра

Иммунолог рассказал, как избавиться от аллергии раз и навсегда
#рыбалка
#спасатели
#мчс
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США учительница забеременела от мальчика, который просил не сажать ее в тюрьму
13 февраля 2025, 04:46

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В США юноша просил не сажать в тюрьму учительницу, которая от него забеременела. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент случился в штате Нью-Джерси. Как оказалось, шесть лет назад 28-летняя учительница Лора Кэрон забеременела от 13-летнего школьника. Тот оставался у нее на ночь, так как родители подростка доверяли девушке.

Пара держала секрет о рождении ребенка, пока в декабре 2024 года отец несовершеннолетнего не увидел фотографию дочери Кэрон, которая очень сильно была похожа на его сына. После этого родитель сразу обратился в полицию.

Сейчас потерпевшему 19 лет и он всеми силами заступается за возлюбленную. Он просит избавить ее от обвинений и говорит, что сам был инициатором отношений. Во всем же юноша винит своего отца. На данный момент подозреваемая ожидает суда. Был сделан тест ДНК на предполагаемое отцовство, результат которого будет известен через несколько месяцев.

Читайте также:

Во французском Гренобле после взрыва гранаты в баре пострадали 12 человек

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за сутки

Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде
#родители
#человек
#инцидент
#отец
#школьник
#насилие
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во французском Гренобле после взрыва гранаты в баре пострадали 12 человек
13 февраля 2025, 02:50

Фото: iStock/ovbelov

Во французском Гренобле в результате взрыва в баре-ресторане Aksehir пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici.
«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате <...> пострадали двенадцать человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв имеет криминальный характер. Неизвестный забежал в заведение и бросил гранату. Среди пострадавших есть один в критическом состоянии. О мотивах преступления пока неизвестно. Информации о задержании подозреваемых нет.

Само заведение также получило серьезные повреждение. В частности в баре выбиты все окна.

Читайте также:

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за сутки

Два человека погибли в смертельном ДТП в Челябинской области

Племянника Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество мошенникам
#взрыв
#человек
#франция
#пострадавший
#граната
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за сутки
13 февраля 2025, 02:14

Фото: iStock/avdyachenko

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 за 12 февраля передала в эфир 25 загадочных сообщений. Об этом рассказали в telegram-канале «УВБ-76 логи».
Первое сообщение радиостанции прозвучало в эфире в 9:09 по московскому времени. Тогда аудитория услышала слово «синопсис», а уже в 9:19 — «нарта». Далее в 10:40 на волнах радиостанции прозвучало слово «бульвар». В следующие 16 минут в эфире были слова «плагиат», «одоферт» и «микропора».

Потом в период с 11:36 по 16:17 слушатели радиостанции могли разобрать слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Стоит отметить, что в 16:25 и 16:36 было передано сразу несколько слов. В первом случае это были «ворсобаян» и «морфожанр», а во втором «волкокран», «премистый» и «пискливость».

Далее в 16:41 прозвучало слово «реянье». Уже через три минуты в эфир передали слова «спидократ» и «утка». Конечным оказалось слово «брахмапутра», которое прозвучало в 17:15.

Читайте также:

Племянника Екатерины Варнавы задержали в Мытищах за пособничество мошенникам

Красноярская школьница родила недоношенного ребенка и выкинула в мусорный бак

Полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии
#радио
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли в смертельном ДТП в Челябинской области
12 февраля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/conejota

Жизни двоих человек унесло смертельное ДТП в Челябинской области с участием автобуса и легковушки. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Предварительно, водитель рейсового автобуса вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Matiz.

«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, несовершеннолетние пассажиры автомобиля Daewoo Matiz, девочка 10 лет и мальчик 2 лет, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

На месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали племянника российской знаменитости.

Читайте также:

Российский турист погиб, скатившись с водной горки в Таиланде

В Воронеже скончалась девушка, которая подожгла два кафе по указке мошенников

Красноярская школьница родила недоношенного ребенка и выкинула в мусорный бак
#мир
#россия
#дтп
#гаи
#челябинск
#новости
#смерть
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате