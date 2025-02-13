Трое юношей задержаны в Москве по подозрению в убийстве

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В Москве полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в убийстве 18-летнего жителя столицы. Инцидент произошел в арендованной квартире на улице Академика Челомея. Об этом пишет Telegram-канал «МВД МЕДИА».
По предварительным данным, один из задержанных познакомился с потерпевшим через интернет и пригласил его на встречу. В ходе распития алкогольных напитков злоумышленники попытались ограбить юношу, однако, осознав, что он не теряет бдительность, перешли к насилию. Они удерживали и душили жертву, пока он не потерял сознание.
После этого преступники похитили у молодого человека мобильный телефон, наушники, паспорт и банковские карты, с которых впоследствии сняли более 30 тысяч рублей. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии в результате сдавления шеи.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. В настоящее время они являются фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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После этого преступники похитили у молодого человека мобильный телефон, наушники, паспорт и банковские карты, с которых впоследствии сняли более 30 тысяч рублей. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии в результате сдавления шеи.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. В настоящее время они являются фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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Дарья Осипова