В России предложили ввести штрафы для рыбаков за незаконную зимнюю ловлю

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Российские спасательные ведомства сталкиваются с растущими расходами на спасение рыбаков, оказавшихся в опасных ситуациях на дрейфующих льдинах. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Курдесов, руководитель движения «За безопасность».
Его комментарий прозвучал на фоне недавнего инцидента в Охотском море, где сотрудники МЧС были вынуждены привлечь 17 единиц специальной техники для эвакуации более ста рыбаков.
Курдесов подчеркнул необходимость введения мер по регулированию зимней рыбалки, включая возможную лицензизацию.
Эксперт также указал на наличие форс-мажорных обстоятельств, когда рыбаков не предупреждают об опасности. Однако в случаях, когда предупреждения были даны, Курдесов предложил компенсировать затраты на эвакуацию в пятикратном размере.
Таким образом, ситуация с зимней рыбалкой требует внимания со стороны властей для обеспечения безопасности как рыбаков, так и спасателей.
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Курдесов подчеркнул необходимость введения мер по регулированию зимней рыбалки, включая возможную лицензизацию.
«Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты», — отметил он.
Эксперт также указал на наличие форс-мажорных обстоятельств, когда рыбаков не предупреждают об опасности. Однако в случаях, когда предупреждения были даны, Курдесов предложил компенсировать затраты на эвакуацию в пятикратном размере.
«Это всё стоит огромных денег. Мало того что деньги, но ещё и сами спасатели подвергают свою жизнь опасности. Это же целая операция: поднимаются вертолёты, могут быть сложные метеоусловия, спасатели спускаются на тросах», — подытожил Курдесов.
Таким образом, ситуация с зимней рыбалкой требует внимания со стороны властей для обеспечения безопасности как рыбаков, так и спасателей.
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Дарья Осипова