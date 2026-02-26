С региональных дорог Московской области вывезли миллион кубометров снега
Общий объём снега, вывезенного с региональных дорог Подмосковья с начала зимы, достиг миллиона кубометров. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Глава Минтранса Марат Сибатулин отметил, что показатели этого года — рекордные.
«В среднем за зимние сезоны 2022-2023 и 2023-2024 гг. с дорог вывезли около 700 кубометров снега, а за аномально тёплую зиму 2024-2025 гг. — всего 100 тыс. кубометров», — отметил Марат Сибатулин.Уборка снега с подмосковных дорог продолжается, в настоящее время в этой работе задействованы около 450 единиц спецтехники — тракторов, комбинированных дорожных машин и автогрейдеров. А во время сильных снегопадов на уборку выводят свыше 600 единиц спецтранспорта.