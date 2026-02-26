С региональных дорог Московской области вывезли миллион кубометров снега

26 февраля 2026, 13:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Общий объём снега, вывезенного с региональных дорог Подмосковья с начала зимы, достиг миллиона кубометров. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Глава Минтранса Марат Сибатулин отметил, что показатели этого года — рекордные.





«В среднем за зимние сезоны 2022-2023 и 2023-2024 гг. с дорог вывезли около 700 кубометров снега, а за аномально тёплую зиму 2024-2025 гг. — всего 100 тыс. кубометров», — отметил Марат Сибатулин.