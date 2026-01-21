В Москве горящий грузовик парализовал движение на МКАД

21 января 2026, 14:35

Пожар грузовика на МКАД заблокировал движение и создал пробку длиной 2,2 км

Фото: Istock/ANGHI

В Москве пожар грузовика на МКАД заблокировал две полосы и создал многокилометровую пробку. О ситуации в режиме реального времени сообщает официальный Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».