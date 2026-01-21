Достижения.рф

В Москве горящий грузовик парализовал движение на МКАД

Пожар грузовика на МКАД заблокировал движение и создал пробку длиной 2,2 км
В Москве пожар грузовика на МКАД заблокировал две полосы и создал многокилометровую пробку. О ситуации в режиме реального времени сообщает официальный Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



Инцидент произошёл на 36-м километре внешней стороны МКАД, недалеко от съезда №38. Экипажи пожарно-спасательных служб и другие оперативные подразделения немедленно прибыли на место. Специалисты устанавливают точную причину возгорания. Они проверяют, пострадали ли люди в результате этого происшествия.

Отмечается, что ДТП парализовало движение на ключевой магистрали. Огонь полностью заблокировал две полосы для движения транспорта. Это вызвало масштабный затор, который к текущему моменту достиг длины в 2,2 километра.

Представители столичного Департамента транспорта обратились к автомобилистам. Они настоятельно советуют водителям избегать этот участок МКАД и заранее выбирать альтернативные маршруты для поездки.

Ольга Щелокова

