С учениками Пушкинской музыкальной школы провели беседу о мошенниках

02 апреля 2026, 14:35

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Сотрудники полиции провели беседу с учениками Пушкинской детской музыкальной школы. Темой разговора стали виды мошенничества и способы вовлечения подростков в противоправную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Школьникам объяснили, как работают мошенники и почему кажущиеся безобидными действия могут привести к серьезным последствиям.





«Особое внимание правоохранители посвятили цифровой грамотности. Ребятам рассказали, как злоумышленники втираются в доверие через соцсети и мессенджеры, как выманивают данные и втягивают в преступные схемы — от передачи паролей до участия в обналичивании денег», — говорится в сообщении.