С улиц Московской области за неделю эвакуировали более 3,9 тыс. машин
3 982 автомобиля, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с подмосковных улиц за минувшую неделю. Это на 210 машин меньше, чем за неделю до этого, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве также назвали пять округов, откуда на штрафстоянки отправили больше всего автомобилей-нарушителей.
«Лидером недельного антирейтинга стал Красногорск, где эвакуировали 493 машины. Второе место занял округ Химки с 438 эвакуированными автомобилями. На третьем месте округ Мытищи (343 машины), на четвёртом — Ленинский (290 машин), а замыкает топ-5 округ Люберцы (263 машины)», — говорится в сообщении.Узнать, где находится эвакуированный в Московской области автомобиль, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».