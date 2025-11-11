С улиц Московской области за неделю эвакуировали более 3,9 тыс. машин

11 ноября 2025, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

3 982 автомобиля, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с подмосковных улиц за минувшую неделю. Это на 210 машин меньше, чем за неделю до этого, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В ведомстве также назвали пять округов, откуда на штрафстоянки отправили больше всего автомобилей-нарушителей.





«Лидером недельного антирейтинга стал Красногорск, где эвакуировали 493 машины. Второе место занял округ Химки с 438 эвакуированными автомобилями. На третьем месте округ Мытищи (343 машины), на четвёртом — Ленинский (290 машин), а замыкает топ-5 округ Люберцы (263 машины)», — говорится в сообщении.