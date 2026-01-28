С улиц подмосковного Егорьевска массово вывозят снег
В Егорьевске продолжают активную борьбу с последствиями снегопада. Дорожные службы и коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы расчистить дороги, дворы и социальные объекты.
С самого утра на улицах города работают десятки единиц техники:
- десять тракторов МТЗ-82 и три МТЗ-320 расчистили проезды и тротуары;
- четыре мини-погрузчика убрали парковки;
- два фронтальных погрузчика и пять самосвалов работали на вывозе снега.
Вывоз снега начали ещё ночью. Собранные сугробы массово транспортируют на специально оборудованную базу за чертой города. Приоритет отдают перекрёсткам, основным магистралям и участкам, где снег особенно мешает движению транспорта и пешеходов.
Дорожные бригады работают круглосуточно, чтобы к утру основные направления были чистыми. Сейчас сотрудники продолжают расчистку всех районов города, уделяя особое внимание подъездам к детским садам, школам и местам массового скопления людей.