С улиц подмосковного Егорьевска массово вывозят снег

28 января 2026, 11:33

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Егорьевске продолжают активную борьбу с последствиями снегопада. Дорожные службы и коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы расчистить дороги, дворы и социальные объекты.





С самого утра на улицах города работают десятки единиц техники:

десять тракторов МТЗ-82 и три МТЗ-320 расчистили проезды и тротуары;

четыре мини-погрузчика убрали парковки;

два фронтальных погрузчика и пять самосвалов работали на вывозе снега.