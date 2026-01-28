В Ногинске к уборке снега присоединились студенты колледжа
Студенты Ногинского колледжа помогли коммунальным службам в ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.
Ребята расчищали от снега территории детского сада Центра образования «Богородский» и Центральной районной больницы.
«К работе присоединился заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Его пример вдохновил всех участников», — говорится в сообщении.Благодаря этой инициативе воспитанники детсада, медики и пациенты получили своевременную поддержку.
Ранее сообщалось, что в уборке снега в Московской области принимают активное участие члены общественного движения «Волонтёры Подмосковья». Для большей эффективности они работают в связке с коммунальщиками.