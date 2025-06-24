С улиц Подмосковья увезли около 4 тыс. неправильно припаркованных машин

24 июня 2025, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти четыре тысячи автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





