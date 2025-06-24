С улиц Подмосковья увезли около 4 тыс. неправильно припаркованных машин
Почти четыре тысячи автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Лидером недельного антирейтинга по числу машин-нарушителей стал Ленинский округ, где на штрафстоянку увезли 425 автомобилей. Второе место занял Красногорск с 372 эвакуированными машинами. На третье место вышел округ Мытищи: там эвакуировали 338 машин. Четвёртым стал округ Люберцы (291 машина). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Химки, где эвакуировали 290 автомобилей.«За прошлую неделю на штрафные стоянки с подмосковных улиц были перевезены 3 тысячи 969 машин. Это на 370 машин больше, чем неделей ранее», — уточняется в сообщении.
Узнать, где находится эвакуированная в Московской области машина, автовладелец может по телефону 112 или через приложение «112 МО».