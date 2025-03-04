В 11 округах Московской области ликвидировали незаконные граффити и рекламу

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Несанкционированную рекламу сняли с дорожных знаков:
Кроме того, рекламу удалили с остановочных павильонов:
Специалисты также очистили павильоны от граффити на Московском шоссе и улице 1-ая Московская в Серпухове, на улице Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа.
Вандальные надписи были удалены с дорожных знаков на улице Коммунальной в Королёве и улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского округа.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Подмосковья напоминает жителям и гостям региона о важности сохранения состояния дорожной инфраструктуры, так как её повреждение не только нарушает закон, но и может угрожать безопасности на дорогах.
Читайте также:
На обработку дорог Подмосковья от снега и льда вывели более 670 спецмашин
В подмосковные больницы поступило пять передвижных ФАПов
На Каширской ГРЭС стартовал новый этап модернизации
- на улице Набережная Циолковского в Жуковском;
- на улице Полиграфистов в Чехове;
- на улице Полевой во Фрязине.
Кроме того, рекламу удалили с остановочных павильонов:
- на Можайском шоссе в селе Перхушково Одинцовского округа;
- на улице Донбасской в микрорайоне Ожерелье г.о. Кашира;
- на Осташковском шоссе в деревне Беляниново г.о. Мытищи;
- в Богородском округе на улице Центральной в селе Кудиново и в деревне Кашино.
Специалисты также очистили павильоны от граффити на Московском шоссе и улице 1-ая Московская в Серпухове, на улице Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа.
Вандальные надписи были удалены с дорожных знаков на улице Коммунальной в Королёве и улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского округа.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Подмосковья напоминает жителям и гостям региона о важности сохранения состояния дорожной инфраструктуры, так как её повреждение не только нарушает закон, но и может угрожать безопасности на дорогах.
Читайте также:
На обработку дорог Подмосковья от снега и льда вывели более 670 спецмашин
В подмосковные больницы поступило пять передвижных ФАПов
На Каширской ГРЭС стартовал новый этап модернизации
Дайана Хусинова