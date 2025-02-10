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В четырёх округах Подмосковья оптимизировали работу пяти светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Режим работы пяти светофоров был оптимизирован в округах Мытищи, Домодедово, Истра и Серпухов, кроме того, в Мытищах был установлен новый светофор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


«В Серпухове режим работы светофора поменяли на перекрёстке улице Советская и Горького: теперь здесь разделены направления движения и с каждой улицы машины едут по очереди. В округе Домодедово поменяли работу светофора в селе Ям, благодаря чему по утрам на 15 секунд увеличилось время выезда на Каширское шоссе с Брестской улицы», — говорится в сообщении.
В селе Лужки округа Истра на 15 секунд увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе за счёт сокращения времени выезда на шоссе со стороны трассы М-9 «Балтия». А в Мытищах оптимизировали работу светофоров на пересечениях улицы Мира с Пролетарской улицей и с Новомытищинским проспектом. Кроме того, в Мытищах установили светофор перед перекрёстком за автобусной остановкой «СНТ Северное».

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#подмосковье
#дороги
В Котельниках проверили законность частных пассажирских перевозок
10 февраля 2025, 14:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В городском округе Котельники провели рейд по выявлению нелегальных услуг такси. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники Котельниковского отдела полиции и ГИБДД вместе с народной дружиной и представителями Управления регионального администрирования транспортного контроля по Московской области проверили водителей, занимающихся частными перевозками пассажиров на легковом автотранспорте. Проверка проводилась во 2-м и 3-м Покровских проездах, на ул. Кузьминской, в микрорайонах Южный и Силикат», – уточнили в администрации.
Всего в ходе рейда был проверен 21 гражданин. Двоих водителей доставили в отдел полиции, одну машину эвакуирована на штрафстоянку. Помимо этого, составлено четыре материала по пассажирским перевозкам и 20 административных протоколов.

Кроме того, восемь человек отправили в местный отдел полиции за нарушение миграционного режима.

Как подчеркнули в администрации, подобные мероприятия в Котельниках проводятся регулярно.

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Фермерское хозяйство выкупило более 10 га в Павлово-Посадском округе
10 февраля 2025, 14:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок площадью более десяти гектаров в Павлово-Посадском округе выкупило фермерское хозяйство «Милк-Ферма» для расширения производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участок расположен в деревне Алферьево, разрешённый вид использования этой земли — «Для сельскохозяйственного производства». «Милк-Ферма» планирует использовать данный участок для выращивания многолетних трав», — говорится в сообщении.
Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Милк-Ферма» было зарегистрировано девять лет назад. В настоявшее время в хозяйстве 60 дойных коров чёрно-пёстрой породы, 30 нетелей и тёлок, а также 30 бычков. «Милк-Ферма» выпускает молоко и молочную продукцию, которую реализует в собственных магазинах.

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#фермерские хозяйства
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На строящемся путепроводе в Аникеевке началось устройство гидроизоляции пролёта
10 февраля 2025, 14:11

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Дорожники приступили к устройству гидроизоляции на пролёте строящегося путепровода в Аникеевке городского округа Красногорск, открыть движение по новому путепроводу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас началось устройство гидроизоляции пролётного строения. Ведётся также строительство линевой канализации и установка стоек под барьерные ограждения. Строительная готовность путепровода в настоящее время составляет около 80%», — говорится в сообщении.
Путепровод длиной 410 метров будет расположен в створе Аникеевской улицы, он будет входить в состав транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 километра.

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#красногорск
#минтранс мо
#дороги
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Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»
10 февраля 2025, 13:54

Фото: пресс-служба Мининвест МО

Второй фестиваль-форум «Мамы. Дети. Бизнес» состоится 27 февраля в Москве, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«На фестивале-форуме можно будет принять участие в мастер-классах и тренингах от экспертов и известных спикеров, получить личную консультацию ментора фестиваля по вопросам создания и развития своего дела, узнать актуальную информацию об инструментах господдержки, а также расширить свои деловые связи», — говорится в сообщении.
Фестиваль-форму будет проходить в очном и онлайн-форматах. Очно участниц ждут в ЦДП по адресу: Москва, улица Покровка, дом №47.

Подробнее узнать о мероприятии, а также зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

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В Подольске стартовало масштабное благоустройство лесопарка «Дубрава»
10 февраля 2025, 13:41

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Климовске городского округа Подольск начались работы по благоустройству лесопарка «Дубрава». Его планируют открыть в 2025-м, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

«В этом году планируем благоустроить 12 пространств по губернаторской программе «Парки в лесу». Среди них – Кучинский лес в Балашихе, лесопарки «Соколка» в Истре и «Дубрава» в Подольске. Преобразим Томилинский лесопарк и Лесную опушку в Люберцах, Пироговский лесопарк в Мытищах, Новую Трехгорку в Одинцовском городском округе и Парковский лес в Орехово-Зуеве», – поделился планами зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В лесопарке «Дубрава» создадут новую дорожно-тропиночную сеть протяжённостью 10,7 км. Часть станет пешеходными маршрутами, часть – веломаршрутами и лыжными трассами. Для удобства посетителей предусмотрена автостоянка.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Лесопарк оснастят современными детскими игровыми площадками и тролль-парком. Спортивная инфраструктура будет включать площадки для занятий воркаутом, настольным теннисом, игр в баскетбол и футбол.

В лесопарке планируют создать смотровую площадку, кафе, прокат и фуд-корты, провести очистку пруда, установить новые входные группы и озеленить территорию.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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