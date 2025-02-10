В четырёх округах Подмосковья оптимизировали работу пяти светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы пяти светофоров был оптимизирован в округах Мытищи, Домодедово, Истра и Серпухов, кроме того, в Мытищах был установлен новый светофор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Серпухове режим работы светофора поменяли на перекрёстке улице Советская и Горького: теперь здесь разделены направления движения и с каждой улицы машины едут по очереди. В округе Домодедово поменяли работу светофора в селе Ям, благодаря чему по утрам на 15 секунд увеличилось время выезда на Каширское шоссе с Брестской улицы», — говорится в сообщении.В селе Лужки округа Истра на 15 секунд увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе за счёт сокращения времени выезда на шоссе со стороны трассы М-9 «Балтия». А в Мытищах оптимизировали работу светофоров на пересечениях улицы Мира с Пролетарской улицей и с Новомытищинским проспектом. Кроме того, в Мытищах установили светофор перед перекрёстком за автобусной остановкой «СНТ Северное».
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