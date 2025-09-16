С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4,1 тыс. машин-нарушителей

16 сентября 2025, 13:32

Видео: пресс-служба МТДИ МО

4 тысячи 141 машину, припаркованную с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 92 автомобиля меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Эвакуации подлежат машины, припаркованные на пешеходных переходах, в зонах остановок общественного транспорта, во втором ряду, а также на стоянках для инвалидов без наличия оснований.





«Больше всего машин на прошлой неделе эвакуировали в округе Красногорск (440), второе место по этому показателю занял округ Химки (366 эвакуированных машин), на третье место вышел округ Мытищи (326 машин), на четвёртом месте Люберцы (281 машина). А замыкает топ-5 недельного антирейтинга Ленинский округ с 236 эвакуированными машинами», — говорится в сообщении.