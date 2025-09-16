Строительная готовность нового корпуса лицея в Бронницах превысила 30%

16 сентября 2025, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работы по реконструкции городского лицея и возведению нового корпуса на 100 учеников ведутся в Бронницах. В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 30%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас на стройплощадке нового корпуса завершены монолитные работы. Ведётся устройство внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей и окон.





«Общая площадь пристройки составит более 4,5 тыс. квадратных метров. Здесь будут актовый и спортивный залы, четыре универсальных и семь специализированных учебных классов и мастерских, библиотечно-информационный центр и пищеблок», — говорится в сообщении.