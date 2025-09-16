В Подмосковье двое мужчин открыли стрельбу по автомобилю

16 сентября 2025, 11:50

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Двух мужчин, стрелявших по автомобилю из пневматического оружия, задержали в деревне Мисайлово Ленинского городского округа сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Экипаж росгвардейцев получил информацию о стрельбе, в результате которой было повреждено остекление автомобиля, и приметы подозреваемых.





«В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии заметили двух человек, схожих по приметам с разыскиваемыми. Их остановили для проверки личности», — говорится в сообщении.