В Пущине убрали снег на пешеходных переходах
Пешеходные переходы и подходы к ним расчистили от снега на муниципальных дорогах города Пущино округа Серпухов сотрудники местного муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства». Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Панина.
Из-за сильных снегопадов работы по уборке ведутся постоянно, в усиленном режиме.
Эта локация особенно важна для жителей города: рядом находится рынок, центр культурного развития «Вертикаль» и много домов.«Сегодня, 25 февраля, бригада из четырёх человек, расчистила пешеходные переходы на улицах Южная и Институтская, а также на перекрёстке улицы Строителей с проспектом Науки», — говорится в сообщении.
