В Пущине убрали снег на пешеходных переходах

25 февраля 2026, 12:28

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Мария Панина

Пешеходные переходы и подходы к ним расчистили от снега на муниципальных дорогах города Пущино округа Серпухов сотрудники местного муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства». Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Панина.





Из-за сильных снегопадов работы по уборке ведутся постоянно, в усиленном режиме.



