С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 4,2 тыс. автомобилей

16 декабря 2025, 13:13

Видео: пресс-служба МТДИ МО

За минувшую неделю с улиц Московской области эвакуировали 4199 машин за нарушение правил стоянки и остановки. Это на 163 автомобиля меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Машины увозят на штрафные стоянки, если их припарковали на остановке общественного транспорта, рядом с пешеходным переходом или во втором ряду.





«Больше всего автомобилей-нарушителей эвакуировали в округе Красногорск — 500. Второе место недельного антирейтинга занял округ Химки с 417 неправильно припаркованными машинами. На третьем месте Ленинский округ (358 автомобилей), на четвёртом — Мытищи (338) и на пятом — Люберцы (265)», — говорится в сообщении.