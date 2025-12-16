В деревне под Рузой снесли аварийный дом на восемь квартир
Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Таблово Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Общая площадь дома №36, построенного 65 лет назад, составляла около 415 квадратных метров.
«Со временем здание обветшало. По итогам обследования его признали аварийным и непригодным для проживания. Жильцов оттуда расселили, а дом включили в список на демонтаж», — говорится в сообщении.В ноябре текущего года аварийную постройку снесли. Сейчас участок, который она занимала, расчистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет окружная администрация.