В деревне под Рузой снесли аварийный дом на восемь квартир

16 декабря 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Таблово Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Общая площадь дома №36, построенного 65 лет назад, составляла около 415 квадратных метров.





«Со временем здание обветшало. По итогам обследования его признали аварийным и непригодным для проживания. Жильцов оттуда расселили, а дом включили в список на демонтаж», — говорится в сообщении.