В Подмосковье за месяц закрыли восемь нелегальных шиномонтажей

03 февраля 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Деятельность восьми шиномонтажных мастерских, незаконно открытых на земельных участках для других видов использования, пресекли в Московской области в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Проверки соответствия типа участка его реальной эксплуатации начались в Подмосковье ещё летом минувшего года, всего за это время инспекторы выявили около 450 нарушений.





«Общее число закрытых нелегально действующих точек шиномонтажа составило 63, четыре из них закрыли с начала 2026 года. Кроме того, владельцы ещё четырёх мастерских в январе легализовали свою деятельность, поменяв вид разрешённого использования земельного участка. Всего путь легализации прошли 52 шиномонтажа», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.