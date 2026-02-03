Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 февраля составила пять баллов

03 февраля 2026, 10:02

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 3 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 18 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Каширское, Варшавское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.