С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали свыше 3,6 тыс. машин

Самую большую поликлинику детско-взрослую Московской области, рассчитанную на тысячу посещений за смену, строят на улице Циолковского в Королёве, сейчас её готовность составляет 35%. Сдать объект в эксплуатацию должны в будущем году. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.