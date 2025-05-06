С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали свыше 3,6 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 3,6 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Центр безопасности дорожного движения Подмосковья.
«За минувшую неделю с подмосковных улиц на штрафные стоянки увезли 3684 автомобилей, что на 399 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Больше всего машин-нарушителей эвакуировали на прошлой неделе в округе Красногорск — 386. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 362 автомобиля. На третьем месте оказался округ Химки с 313 эвакуированными машинами. Четвёртое место занял округ Мытищи — 306 эвакуированных машин. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, где на штрафстоянки забрали 279 автомобилей.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».
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