С улицы Москвы девушка угнала снегоуборочную машину
В Москве полиция задержала 39-летнюю местную жительницу по подозрению в краже снегоуборочной машины. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, инцидент произошёл в Тимирязевском районе. Дворник, который убирал улицу ручной снегоуборочной машиной, ненадолго ушёл в подсобное помещение и взял с собой ключи зажигания. Но когда он вернулся, то не нашёл технику.
Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения. На них видно, как женщина заметила незапертый аппарат и увезла его. Правоохранители установили, что подозреваемая ранее имела судимость.
Ущерб от кражи оценили в 139 тысяч рублей. Полиция нашла и вернула машину владельцу. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал для неё меру пресечения в виде обязательства о явке.
