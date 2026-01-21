С улицы Москвы девушка угнала снегоуборочную машину

21 января 2026, 12:50

В Москве задержали женщину по подозрению в краже снегоуборочной машины

Фото: Istock/Evgenia Glinskaia

В Москве полиция задержала 39-летнюю местную жительницу по подозрению в краже снегоуборочной машины. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.