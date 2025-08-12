С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,9 тыс. машин

12 августа 2025, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

3 тысячи 951 автомобиль, припаркованный с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали на минувшей неделе с улиц Московской области. Это на 167 машин меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Эвакуаторы увозили на штрафные стоянки автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, у пешеходных переходов и автобусных остановок.





«Больше всего машин было эвакуировано в округе Химки — 377. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск (373 эвакуированные машины). На третьем месте Ленинский округ, где эвакуировали 342 машины. На четвёртом месте — Мытищи (307 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы (286 машин)», — говорится в сообщении.