С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,9 тыс. машин
3 тысячи 951 автомобиль, припаркованный с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали на минувшей неделе с улиц Московской области. Это на 167 машин меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Эвакуаторы увозили на штрафные стоянки автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, у пешеходных переходов и автобусных остановок.
«Больше всего машин было эвакуировано в округе Химки — 377. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск (373 эвакуированные машины). На третьем месте Ленинский округ, где эвакуировали 342 машины. На четвёртом месте — Мытищи (307 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы (286 машин)», — говорится в сообщении.Узнать, где находится эвакуированная в Подмосковье машина, автовладелец может по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».