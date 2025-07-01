С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 4 тысяч машин
Более 4 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За неделю с улиц региона на штрафные стоянки было перемещено 4 тысячи 58 автомобилей. Это на 89 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин на прошлой неделе эвакуировали в округе Красногорск: 428. Второе и третье места недельного антирейтинга занимают Ленинский округ и Мытищи, где эвакуировали 413 и 312 машин соответственно. На четвёртое место вышел округ Люберцы: там увезли на штрафстоянки 303 машины. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Химки с 286 эвакуированными машинами.
Узнать, где находится автомобиль, который эвакуировали в Московской области, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».