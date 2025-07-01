С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 4 тысяч машин

01 июля 2025, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 4 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«За неделю с улиц региона на штрафные стоянки было перемещено 4 тысячи 58 автомобилей. Это на 89 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.