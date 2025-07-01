В подмосковной деревне нашли выпрыгивающую немецкую мину
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Волково муниципального округа Лотошино. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил житель деревни Волково. Он рассказал, что боеприпас лежит в поле неподалёку от частных домов», — говорится в сообщении.Прибывшие на место взрывотехники определили, что обнаруженный боеприпас является немецкой противопехотной выпрыгивающей осколочной миной кругового поражения. Такие мины использовались в период Великой Отечественной войны. Специалисты поместили мину в специальный контейнер, перевезли на полигон и там уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.