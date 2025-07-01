Загруженность дорог Подмосковья утром 1 июля составила пять баллов

01 июля 2025, 10:21

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 1 июля. Основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и восемнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.