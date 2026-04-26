С жителями Долгопрудного 27 апреля обсудят проект завода у Клязьмы

26 апреля 2026, 14:34

Фото: Администрация Долгопрудный г.о.

Срочная выездная администрация состоится завтра в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном.







Главная тема — инвестиционный проект по строительству завода сухих строительных смесей и площадки для перевалки нерудных материалов вблизи Клязьмы. Экоактивисты из Долгопрудного выразили обеспокоенность новостью о готовящемся проекте.



Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, что он пока находится на стадии разработки, предусматривает создание более 50 новых рабочих мест, привлечение 250 млн рублей инвестиций и ежегодное поступление 47,9 млн рублей налогов в областной бюджет.



Мероприятие начнется 27 апреля в 18:00 в ДК «Нефтяник» на улице Нефтяников. Участие в нем примут заместители главы и профильные специалисты. В ходе встречи они детально обсудят эту тему с инициативной группой жителей.