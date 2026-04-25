Всероссийский субботник состоялся в Мемориальном парке Коломны
Всероссийский общественный субботник состоялся в Мемориальном парке в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина.
Участники субботника убирали прошлогоднюю листву, подметали дорожки, приводили в порядок клумбы и прилегающие зоны. Особое внимание уделили значимости Мемориального парка как места памяти, требующего постоянного ухода и бережного отношения.
«Порядок начинается с каждого из нас. Нельзя требовать чистоты в городе, если сам не готов внести свой вклад», — отметил парламентарий, также участвовавший в мероприятии.В партии «Единая Россия» добавили, что субботники остаются важной частью работы с населением, направленной на улучшение городской среды и благоустройство общественных пространств.