Всероссийский субботник состоялся в Мемориальном парке Коломны

25 апреля 2026, 18:00

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина

Всероссийский общественный субботник состоялся в Мемориальном парке в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина.





Участники субботника убирали прошлогоднюю листву, подметали дорожки, приводили в порядок клумбы и прилегающие зоны. Особое внимание уделили значимости Мемориального парка как места памяти, требующего постоянного ухода и бережного отношения.

«Порядок начинается с каждого из нас. Нельзя требовать чистоты в городе, если сам не готов внести свой вклад», — отметил парламентарий, также участвовавший в мероприятии.