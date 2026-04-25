Спортсменка из Одинцова стала второй среди женщин в Гагаринском забеге
Жительница Одинцова Наталья Цыганкова заняла второе место среди женщин в Гагаринском забеге, который прошел в Звездном городке. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Это было первое участие девушки в таких масштабных соревнованиях. Она преодолела дистанцию в пять километров с впечатляющим результатом.
«Я прибежала второй среди женщин. Считаю, это неплохо. Любите себя, не жалейте себя, потому что спорт — это наша жизнь», — поделилась Наталья.По ее словам, подготовка была непростой, но поддержка друзей и семьи помогла не сдаваться. Спортсменка отметила, что атмосфера праздника и единения на трассе вдохновляла не меньше, чем желание победить.
«Когда бежишь и видишь улыбки болельщиков, понимаешь: ты не один. Это придает сил», — добавила она.В забеге попробовали силы все желающие старше шести лет. Участникам соревнований предлагали дистанции в 300 метров, а также в один, пять, 10 и 21,1 километр.