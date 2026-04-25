Спортсменка из Одинцова стала второй среди женщин в Гагаринском забеге

25 апреля 2026, 18:14

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Жительница Одинцова Наталья Цыганкова заняла второе место среди женщин в Гагаринском забеге, который прошел в Звездном городке. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





Это было первое участие девушки в таких масштабных соревнованиях. Она преодолела дистанцию в пять километров с впечатляющим результатом.

«Я прибежала второй среди женщин. Считаю, это неплохо. Любите себя, не жалейте себя, потому что спорт — это наша жизнь», — поделилась Наталья.

«Когда бежишь и видишь улыбки болельщиков, понимаешь: ты не один. Это придает сил», — добавила она.