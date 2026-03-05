С жителями Красноармейска провели встречу по обслуживанию газового оборудования
Встречу, посвящённую вопросам обслуживания газового оборудования в квартирах, провели с жителями Красноармейска власти Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли представители окружной администрации, члены местного Совета депутатов, специалисты «Мособлгаза» и сотрудники управляющих компаний.
«Консультации по теме получили около 60 человек. Кроме того, им помогли разобраться с оформлением необходимых документов через областной портал госуслуг», — говорится в сообщении.Представители администрации и депутаты также попытались добиться для жителей увеличения сроков, отпущенных на устранение выявленных неполадок в газовом оборудовании без прекращения подачи газа, если нет утечек и исправна вентиляция. Но газовые службы заявили, что в законе не предусматриваются никакие отсрочки.