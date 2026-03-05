Утвердили график приема граждан в правительстве МО на март 2026 года
Утвердили график приема граждан в правительстве Московской области на март 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
Также утвердили графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов. Даты и время приёмов опубликовали на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
Ранее сообщалось, что подмосковный медробот Светлана обработала с начала года более 1,2 млн звонков. Одновременно она имеет возможность принять до 600 звонков от граждан.
Ее характеризуют надежным цифровым ассистентом.
Читайте также: