Экс-президент «Спартака» назвал возможное чемпионство «Зенита» самым несуразным

20 апреля 2026, 14:07

Червиченко: «Спартак» сейчас на ходу и может сделать «Зенит» чемпионом

Фото: Istock/Sergey Khakimullin

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил борьбу команд за победу в концовке сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





В беседе с Metaratings.ru Червиченко заявил, что «Спартак» сейчас на ходу и может сделать «Зенит» чемпионом, если отберёт очки у «Краснодара».

«Очень смешной чемпион у нас будет в этом случае. Они еле-еле обыграли махачкалинское «Динамо». Бедным динамовцам пришлось самим себе забивать. Если «Зенит» выиграет титул, это будет самое несуразное чемпионство за последние лет десять», — сказал экс-президент «Спартака».