Экс-президент «Спартака» назвал возможное чемпионство «Зенита» самым несуразным
Червиченко: «Спартак» сейчас на ходу и может сделать «Зенит» чемпионом
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил борьбу команд за победу в концовке сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В беседе с Metaratings.ru Червиченко заявил, что «Спартак» сейчас на ходу и может сделать «Зенит» чемпионом, если отберёт очки у «Краснодара».
«Очень смешной чемпион у нас будет в этом случае. Они еле-еле обыграли махачкалинское «Динамо». Бедным динамовцам пришлось самим себе забивать. Если «Зенит» выиграет титул, это будет самое несуразное чемпионство за последние лет десять», — сказал экс-президент «Спартака».После 25 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками и опережает «Краснодар» на один балл. В 26-м туре команда Сергея Семака на выезде встретится с «Локомотивом». Эта игра пройдёт 22 апреля на «РЖД Арене» и начнётся в 19:45 по московскому времени.