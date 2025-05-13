Саблистка Яна Егорян победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Двукратная олимпийская чемпионка из подмосковных Химок Яна Егорян одержала победу на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин серии Гран-при на призы Вениамина Решетникова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Выступавшая за Подмосковье Яна Егорян поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. В финальном поединке она встретилась с фехтовальщицей из Барнаула Анной Смирновой и одержала победу со счётом 15:7. А бронзовую медаль турнира завоевала Ольга Никитина из Москвы — вторая участница соревнований, в активе которой есть олимпийское золото», — говорится в сообщении.Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин по фехтованию проходили в Новосибирске с 9 по 12 мая.
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