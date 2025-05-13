Самбисты из Подмосковья завоевали награды международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области, выступавшие в составе сборной ЦФО, поднялись на вторую ступень пьедестала почёта на турнире команд федеральных округов в рамках международных соревнований по самбо «Победа» среди юношей, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Серебро завоевали члены команды Центрального Федерального округа Эмиль Харадзе и Никита Стрельцов из Королёва, Андрей Васильев и Илья Кряков из Реутова, а также Максим Макеев из Лыткарина», — говорится в сообщении.Кроме того, на турнире городов воинской славы третье место заняла сборная Можайского муниципального округа, а команду вошли Кирилл Ребров, Семён Дородкин, Алексей Калашников, Никита Еремин, Тимофей Алешин, Глеб Калугин, Никита Терехов, Александр Ивакин, Артём Коньков и Алексей Иванкин.
Международный турнир по самбо «Победа» проходил в Санкт-Петербурге, кго участниками стали более 500 человек.
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