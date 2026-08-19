Саблистки из Подмосковья победили на Спартакиаде народов России
Женская команда Московской области по фехтованию на саблях заняла первое место на II летней Спартакиаде народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Уфе с 9 по 19 августа, в них приняли участие лучшие российские атлеты.
«Золото завоевала команда Московская область-1, за которую выступали Милена Сергеева, Полина Мишакина, Алина Ключникова и Яна Егорян. Серебро досталось команде Москва-1, а бронза — спортсменкам сборной Новосибирская область-1». — говорится в сообщении.Ранее в личных турнирах в рамках Спартакиады представительницы Подмосковья выиграли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Кроме того, бронзу получили женская и мужская команды Московской области по фехтованию на шпагах.