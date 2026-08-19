Во Власихе выставили на торги подряд на реконструкцию участка теплосети

19 августа 2026, 12:39

оригинал Фото: медиасток.рф

Участок теплосети на Цветном бульваре во Власихе планируют реконструировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать теплосеть протяжённостью 2 554 погонных метра. Работы нужно завершить в 2028 году», — говорится в сообщении.