В Бронницах построили корпус лицея на 100 мест

19 августа 2026, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство нового корпуса для лицея в Бронницах завершено. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Корпус, рассчитанный на 100 учеников, расположен на улице Льва Толстого. Его откроют 1 сентября.





«Пристройка не только увеличит вместимость лицея, но и создаст комфортные условия для обучения. В здании оборудованы специализированные кабинеты химии, биологии и физики, мастерские для трудового обучения, спортивный и актовый залы. большая столовая и библиотечно‑информационный центр с читальным залом», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.