Сафоновскую амбулаторию в Раменском проверили в рамках проекта «Здравчас»

19 июня 2025, 21:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вместе с представителем Минздрава Московской области Юрием Радионовым проверили работу Сафоновской амбулатории в рамках проекта «Здравчас». Они обсудили оказание медпомощи жителям и планы развития учреждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.