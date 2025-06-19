Сафоновскую амбулаторию в Раменском проверили в рамках проекта «Здравчас»
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вместе с представителем Минздрава Московской области Юрием Радионовым проверили работу Сафоновской амбулатории в рамках проекта «Здравчас». Они обсудили оказание медпомощи жителям и планы развития учреждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Руководители изучили работу амбулатории, поговорили с врачами, обсудили насущные вопросы обслуживания более 11 тыс. жителей. Среди главных направлений развития на 2025 год – более активная диспансеризация населения. Заведующая амбулаторией Людмила Разорёнова представила отчёт о работе за прошлый год, поделилась планами, рассказала о достижениях и проблемах во взаимодействии с пациентами. Замглавврача по детству Наталья Глухарева осветила организацию работы детского отделения», – говорится в сообщении.
Малышев назвал главной задача медицинских учреждений не только оказывать профессиональную помощь, но и создавать атмосферу заботы и поддержки для каждого пациента. Он поблагодарил сотрудников амбулатории за самоотверженный труд.
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