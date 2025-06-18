Раменский округ и Ассоциация ветеранов СВО заключили соглашение о сотрудничестве

18 июня в администрации Раменского муниципального округа Московской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между главой округа Эдуардом Малышевым и Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Документ закрепляет договорённости о совместной работе в сфере патриотического воспитания молодёжи. Со стороны Ассоциации соглашение подписала исполнительный директор Наталья Нестерова.
«Надеемся на плодотворную работу и сотрудничество. Вместе эта работа будет проводиться активнее», — подчеркнула она.
Эдуард Малышев выразил признательность ветеранам и участникам СВО за их мужество и самоотверженность, отметив, что администрация округа готова оказывать поддержку инициативам Ассоциации. В числе направлений — курсы начальной военной подготовки, которые уже пользуются популярностью среди молодёжи.
Глава округа выразил уверенность, что совместная работа будет способствовать достижению поставленных целей и станет значимым вкладом в развитие патриотического воспитания.