В Раменском завершили ремонт одной дороги и заканчивают реконструкцию второй

17 июня 2025, 18:41

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход ремонтных работ на участках автодорог от завода «Энергия» до воинской части и от Донинского шоссе до Полигона. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.







«На первом объекте подрядчик снимает старое дорожное покрытие и готовится к укладке нового на площади 3150 кв. м. Протяжённость ремонтируемого участка – 340 м. Завершить работы рассчитывают к концу июня. Второй участок дороги уже отремонтирован. На протяжении 750 м. уложено новое асфальтобетонное покрытие площадью 4130 «квадратов». Благоустроены обочины, установлены дорожные знаки», – уточнили в администрации.