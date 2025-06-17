В Раменском завершили ремонт одной дороги и заканчивают реконструкцию второй
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход ремонтных работ на участках автодорог от завода «Энергия» до воинской части и от Донинского шоссе до Полигона. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
«На первом объекте подрядчик снимает старое дорожное покрытие и готовится к укладке нового на площади 3150 кв. м. Протяжённость ремонтируемого участка – 340 м. Завершить работы рассчитывают к концу июня. Второй участок дороги уже отремонтирован. На протяжении 750 м. уложено новое асфальтобетонное покрытие площадью 4130 «квадратов». Благоустроены обочины, установлены дорожные знаки», – уточнили в администрации.По словам Малышева, новое дорожное покрытие повышает безопасность движения и снижает риск аварий за счёт улучшения сцепления колёс с дорогой. Оно также обеспечивает комфортные поездки для жителей и предприятий, расположенных вблизи отремонтированных участков.