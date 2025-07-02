«Сама нежность»: Тина Канделаки показала редкое фото дочери

02 июля 2025, 22:14

Тина Канделаки выложила в соцсетях редкое фото дочери Мелании

Мелания Бородина (Фото: Instagram* @tina_kandelaki)

Телеведущая Тина Канделаки решила показать поклонникам необычное фото своей повзрослевшей дочери. 49-летняя журналистка выложила в своём блоге снимок красавицы Мелании, на котором девушка изящно позирует.





Канделаки не стала писать трогательные подписи к фото, а лишь ограничилась эмодзи в виде чёрного сердца. На снимке 25-летняя Мелания, облокотившись о перила, позирует на фоне заката в стильном ярко-красном платье. Девушка дополнила образ белыми босоножками и распущенными волосами, развевающимися от лёгких порывов ветра. Красоту Мелания подчеркнула нежным и стильным макияжем.



Поклонники Тины необычайно восхитились внешностью её дочери и выразили своё очарование множеством приятных комментариев.

«Красивая у вас дочь, вся в маму», «Богиня», «Сама нежность», «Очень красивая», — написали интернет-пользователи.