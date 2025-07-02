«Мистер Бин»: Михаил Галустян шокировал поклонников резкой сменой образа

02 июля 2025, 20:43

Актёр Михаил Галустян вызвал удивление публики новым образом

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

Российский актёр Михаил Галустян удивил публику резкой сменой образа. Артист предстал перед поклонниками без фирменной бороды, выложив ролик в своём блоге.





Галустян, появившись перед камерой в белой футболке, показал улыбающееся лицо. Видео загадочно начинается с показа груди актёра, а затем резко поднимается. Продемонстрировав отсутствие бороды, Михаил завершил ролик. Причины неожиданного преображения артист не раскрыл, но сделал интересную подпись.

«Ну ягнёночек просто», — написал он.

«Шок просто», «Такой подросток», «Мальчик ягодка опять», «На Мистера Бина похожи», «Парень, а где Михаил?» — гласили комментарии.