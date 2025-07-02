«Мистер Бин»: Михаил Галустян шокировал поклонников резкой сменой образа
Актёр Михаил Галустян вызвал удивление публики новым образом
Российский актёр Михаил Галустян удивил публику резкой сменой образа. Артист предстал перед поклонниками без фирменной бороды, выложив ролик в своём блоге.
Галустян, появившись перед камерой в белой футболке, показал улыбающееся лицо. Видео загадочно начинается с показа груди актёра, а затем резко поднимается. Продемонстрировав отсутствие бороды, Михаил завершил ролик. Причины неожиданного преображения артист не раскрыл, но сделал интересную подпись.
«Ну ягнёночек просто», — написал он.Новый имидж Галустяна пришёлся по вкусу поклонникам. Многие заявили, что артист выглядит моложе без бороды.
«Шок просто», «Такой подросток», «Мальчик ягодка опять», «На Мистера Бина похожи», «Парень, а где Михаил?» — гласили комментарии.Следует отметить, что весной 2025 года артист заявил о разводе с женой после 18 лет брака.
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