«Мистер Бин»: Михаил Галустян шокировал поклонников резкой сменой образа

Актёр Михаил Галустян вызвал удивление публики новым образом
Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

Российский актёр Михаил Галустян удивил публику резкой сменой образа. Артист предстал перед поклонниками без фирменной бороды, выложив ролик в своём блоге.



Галустян, появившись перед камерой в белой футболке, показал улыбающееся лицо. Видео загадочно начинается с показа груди актёра, а затем резко поднимается. Продемонстрировав отсутствие бороды, Михаил завершил ролик. Причины неожиданного преображения артист не раскрыл, но сделал интересную подпись.

«Ну ягнёночек просто», — написал он.
Новый имидж Галустяна пришёлся по вкусу поклонникам. Многие заявили, что артист выглядит моложе без бороды.
«Шок просто», «Такой подросток», «Мальчик ягодка опять», «На Мистера Бина похожи», «Парень, а где Михаил?» — гласили комментарии.
Следует отметить, что весной 2025 года артист заявил о разводе с женой после 18 лет брака.

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Ольга Щелокова

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