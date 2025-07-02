«Свинство в Юрмале»: Валерий Меладзе угодил в скандал

02 июля 2025, 19:52

Корпоратив Меладзе на пляже в Юрмале вызвал скандал

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Российский певец Валерий Меладзе после выступления на частном мероприятии на пляже Дзинтари в Юрмале оказался в эпицентре скандала. Свинарник, оставленный после концерта, привёл жителей Юрмалы в ужас. Подробности сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».





На подобных мероприятиях необходимо соблюдать дистанцию в 30 метров между морем и сценой. Данное условие выполнить не получилось из-за погоды — ветер нагнал воду к берегу. Учитывая приватность выступления Меладзе, ограждения отрезали обычных людей от посещения части пляжа.

«Я никогда не видела такого свинства. Я считаю всё это неправильным. Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой?» — рассердилась жительница Юрмалы.