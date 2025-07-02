«Свинство в Юрмале»: Валерий Меладзе угодил в скандал
Корпоратив Меладзе на пляже в Юрмале вызвал скандал
Российский певец Валерий Меладзе после выступления на частном мероприятии на пляже Дзинтари в Юрмале оказался в эпицентре скандала. Свинарник, оставленный после концерта, привёл жителей Юрмалы в ужас. Подробности сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
На подобных мероприятиях необходимо соблюдать дистанцию в 30 метров между морем и сценой. Данное условие выполнить не получилось из-за погоды — ветер нагнал воду к берегу. Учитывая приватность выступления Меладзе, ограждения отрезали обычных людей от посещения части пляжа.
«Я никогда не видела такого свинства. Я считаю всё это неправильным. Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой?» — рассердилась жительница Юрмалы.После выступления артиста остались ямы, ограждения и горы мусора. Местные жители вызвали полицию. Возбуждено административное дело, которое будет передано в Госслужбу охраны окружающей среды для решения вопроса.
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