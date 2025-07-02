Иосиф Пригожин заявил о необходимости вернуть цензуру
Продюсер Иосиф Пригожин призвал вернуть цензуру в Россию
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выдвинул предложение о возврате открытой цензуре в Россию. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал идею дипломата. Слова бизнесмена приводит Lenta.Ru.
Швыдкой отметил, что возрождение цензуры сможет сохранить здоровую атмосферу в творческой среде. Пригожин заявил, что дипломат «прав на 100%» и добавил, что ввод цензуры необходим ради порядка.
«Конечно же, цензура нужна. Порядок должен быть. Когда люди ни в чем себя не ограничивают, они могут делать все, что они хотят. Например, мат становится главным инструментом в общении между людьми, детьми», — подчеркнул он.Кроме того, продюсер сообщил, что ограничениями должен заниматься отдельный орган, а отсутствие запретов крайне неблагоприятно влияет на взаимоотношения между людьми, в частности между взрослыми и молодежью.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.